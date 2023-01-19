Российские банки за 2022 год выдали более 4,8 трлн рублей на покупку жилья Фото: Татьяна Коркина

Это второй результат в истории рынка недвижимости, за исключением 2021 года, когда объем продаж достиг 5,7 трлн рублей.

За прошлый год банки оформили ипотечные кредиты для россиян на сумму более 4,8 трлн рублей. Это второй результат в истории рынка, за исключением 2021 года, когда объем продаж достиг 5,7 трлн рублей. Такими данными поделились аналитики ВТБ, подведя итоги за 2022 год.

Что касается нашего региона, то здесь клиенты банка оформили 4,7 тыс. ипотек на сумму 16,3 млрд рублей. Соответственно, средний чек по ипотеке увеличился до 3,5 млн рублей.

Самыми востребованными стали льготные госпрограммы, по ним объем выдач превысил 10 млрд рублей. Около трети всех сделок пришлись на «Ипотеку с господдержкой» (5,8 млрд рублей), более тысячи клиентов воспользовались «Семейной ипотекой» (4,2 млрд рублей). Самым активным ипотечным месяцем стал декабрь, в этот период было выдано кредитов на сумму 2,1 млрд рублей.

– Поддержка рынка за счет госпрограмм привела в том числе к росту популярности новостроек. С января прошлого года доля сделок со строящимся жильем в общем объеме наших ипотечных сделок выросла почти на 20 процентных пунктов и сейчас составляет 53%. Еще 44% приходится на готовые объекты, оставшийся объем – на сделки по рефинансированию, – подчеркнул управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

По словам Евгения, в 2023 году рынок ипотеки может показать сопоставимые с прошлым годом результаты за счет модернизации госпрограмм и дальнейшей цифровизации процесса покупки недвижимости.