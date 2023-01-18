В Тюменской области на одну вакансию приходится пять соискателей Фото: Татьяна Коркина

Пять соискателей приходится на одну вакансию в Тюменской области. Об этом 18 января пишет «ФедералПресс» со ссылкой на сервис поиска работы HeadHunter. Аналитики видят, что за год в регионе выросло число резюме, а значит, уровень конкуренции в пользу работодателя находится на умеренном уровне.

За год число вакансий от тюменских работодателей выросло на 3%, а количество резюме – на 14%. В декабре 2022 года и январе 2023-го резюме больше всего публикуют юристы (на одну вакансию приходится 11,2 активных объявлений по поиску работы). Затем идут бухгалтеры (индекс hh.ru составляет 8,2). Восемь человек претендуют на одну вакансию в некоммерческих организациях или на государственной службе.

Средняя зарплата, которую предлагают тюменские работодатели, составляет 58 750 рублей, что на 4% выше, чем в среднем по России. У самих соискателей аппетиты поскромнее – 48 406 рублей, что на 14% меньше, чем в среднем по стране.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что только у 17% тюменцев повысилась заработная плата в 2022 году. В лидерах роста – работники добывающей отрасли.