Только у 17% тюменцев повысилась заработная плата в 2022 году

Лишь 17% тюменцев ощутили повышение зарплаты.

В Тюменской области в 2022 году лишь 17% жителей ощутили повышение зарплаты. В среднем по России этот показатель составляет 15%. Сильнее всего ощутили повышение зарплаты жители Томской области – 27% граждан.

Сильнее всего повышение зарплаты ощутили специалисты сферы добычи сырья, закупок, ИТ, банковские работники и другие. Такими данными своего исследования делится hh.ru.

О падении доходов за год рассказали 17% опрошенных в Тюменской области (по России – 22%). Об уменьшении заработков сообщили сотрудники предприятий сферы автобизнеса, продаж, туризма и медицины.

У 44% опрошенных жителей региона зарплата осталась без изменений (по России – 36%). С начала года сократили 6% опрошенных, это самый низкий показатель по стране (по России – 17%).

По данным аналитиков hh.ru средняя предлагаемая заработная плата в Тюменской области в 2022 году составляет 56 178 рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени за год зарплаты выросли на 25%. Выше всего в Тюменской области ценится труд строителей. Например, каменщикам в Тюмени готовы платить до полумиллиона рублей.