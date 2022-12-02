Зарплаты в Тюмени с начала года выросли на 25%

В Тюмени резко выросли зарплаты.

Выше всего в Тюменской области ценится труд строителей. Например, каменщикам в Тюмени готовы платить до полумиллиона рублей. Чуть ниже, до 300 тысяч рублей, зарабатывают водители трубоукладчиков и автокранов.

Хорошо заработать в Тюмени могут медики различной специализации. Врач-стоматолог будет зарабатывать от 180 до 250 тысяч рублей в месяц, стоматолог-ортопед – 350 тысяч рублей.

Правда, большинство тюменцев зарабатывают вовсе не такие крупные суммы. Медианные заработки в регионе достигли 45 тысяч рублей в месяц против 36 тысяч рублей в прошлом году.

Напомним, медианная зарплата – срединная зарплата, при которой 50% работников получает меньше этого уровня, а половина – больше. Но не стоит отождествлять ее со средней зарплатой.

О росте средних зарплат в регионе «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала не так давно. По состоянию на август 2022 года жители Тюменской области в среднем зарабатывали 56 тыс. 986 рублей.