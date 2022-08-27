Тюменьстат обнародовал данные о зарплатах горожан Фото: Вера Зенина

Жители Тюменской области в среднем зарабатывают 56 тыс. 986 рублей. Об этом сообщил «Вслух.ру», основываясь на данных, обнародованных Тюменьстатом за пять месяцев.

Следует отметить рост средних зарплат в 2022 году. В январе они были на уровне 52,6 тыс. рублей. В марте и апреле зафиксирован максимум - более 60 тысяч рублей. В мае, с учетом праздников, граждане заработали чуть меньше - 57,2 тыс. рублей.

Отметим, что в 2021 году за пять месяцев средняя зарплата превышала 53 тыс. рублей, по итогам 12 месяцев - 55,9 тыс. рублей.

В январе-мае 2022 года самые высокие зарплаты были в сфере добычи полезных ископаемых - 155 тыс. 955 рублей, в производстве химических веществ и химических продуктов - 150 тыс. 483 рубля, производстве машин и оборудования - 128 тыс. 333 рубля, деятельности воздушного и космического транспорта - 119 тыс. 563 рубля, научных исследованиях и разработках - 112 тыс. 773 рубля.