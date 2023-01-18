В регионе повысился спрос на автокредиты и увеличился средний чек займа Фото: Татьяна Коркина

В 2022 году российские банки выдали физическим лицам более 715 млрд рублей на покупку автомобилей, что, по словам экспертов ВТБ, стало весомым результатом, учитывая беспрецедентные вызовы для рынка. Согласно прогнозам, при благоприятной макроэкономической ситуации количество выданных автокредитов может увеличиться на треть, приблизившись к цифре 2021 года.

В нашем регионе (без ХМАО и ЯНАО) только клиенты ВТБ за прошлый год оформили 1,3 тыс. кредитов на покупку авто на 1,7 млрд рублей, из них около 1 млрд выдано на новые машины. Средний чек автокредита составил 1,28 млн рублей, увеличившись за год на 18%. Самым активным месяцем для оформления сделок стал февраль, в этот период тюменцам было выдано порядка 190 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов отметил, что улучшить позиции на региональном рынке автокредитования помог, в том числе, запуск льготной программы. Также он перечислил самые популярные марки автомобилей, которые тюменцы покупали в кредит в прошлом году. Это KIA, Lada и Hyundai.

Если обратиться к статистике по стране, то всего за ушедший год клиенты банка заключили свыше 51 тыс. сделок на приобретение транспортных средств на сумму 62 млрд рублей. Каждый пятый кредит был выдан по льготной программе.

Больше всего автокредитов оформлено в Москве и области (порядка 13 млрд рублей), за ними следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (6 млрд рублей), Республика Татарстан (3,3 млрд рублей) и Краснодарский край (2,9 млрд рублей).