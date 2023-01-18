В Тюмени обладательницу новенького «Мерседеса» оштрафовали после съемки челленджа Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Командир полка ДПС ГИБДД полковник полиции Игорь Швец лично объяснил 26-летней жительнице Тюмени, что автомобиль – средство повышенной опасности, а не игрушка для получения «лайков». Дело в том, что 12 января девушка купила «Мерседес» и «ватрушку» и решила устроить популярный нынче челлендж на парковке у «Зеленого берега».

Правда, ролик дама снимала не сама, а посторонние парни, которые и выложили запись в интернет. Чтобы другим было неповадно, сотрудники Госавтоинспекции искали автомобилистку по видеокамерам, через систему «Паутина».

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, сегодня инстадиве выписали первые в ее шестилетнем водительском стаже штрафы. А именно: за нарушение правил перевозки пассажиров и неиспользование ремня безопасности.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени водители на ходу выпрыгивают из автомобиля ради опасного челленджа. Пользователи сомневаются в безопасности такого трюка.