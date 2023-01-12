В Тюмени водители на ходу выпрыгивают из автомобиля ради опасного челленджа Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени водители придумали новый опасный челлендж: прямо на ходу нужно выйти из салона. Однако другие участники дорожного движения засомневались в безопасности такого трюка, сообщает «ФедералПресс».

По мнению тюменца Владислава, лучшим итогом такого челленджа может стать блокировка дверей и разбитый автомобиль. Чтобы человек, отдавая кругленькую сумму за ремонт, «начал шевелить серым веществом в правильную сторону».

При наборе скорости автомобиль может заблокировать двери центральным замком. Тогда водителю придется бежать за автомобилем, пока тот не встретит препятствие. Как отметил другой житель Тюмени, Дмитрий, таких «балующихся» нужно лишать прав с конфискацией машины, если они делают такие трюки не в специально отведенных местах.

Из-за таких вот «челленджей» происходит масса ДТП, травм и смертей.

– Челлендж должен быть выведен на новый уровень: сделать то же самое на механике и на второй передаче, – говорит пользователь VK Рамиль.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что волонтеры запустили новогодний челлендж: записали видеопоздравления для жителей Тюмени.