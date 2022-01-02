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Общество2 января 2022 5:51

Волонтеры запустили новогодний челлендж: записали видео-поздравления для жителей Тюмени

Полученные ролики организаторы публикуют в социальных сетях
Виктория Терина
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Волонтеры запустили новогодний челлендж: записали видео-поздравления для жителей Тюмени

Волонтеры запустили новогодний челлендж: записали видео-поздравления для жителей Тюмени

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

«Серебряные» заранее записали видео-открытки, которые сейчас публикуются в социальных сетях.

Это новогодний челлендж, который в декабре запустил тюменский благотворительный фонд «Старшее поколение». Волонтеры поздравляют тюменцев дистанционно. Так, по словам организаторов, они бросили вызов одиночеству.

Волонтеров попросили записать видео-открытки в новогодних локациях: дома, на улице или возле достопримечательности. Участникам предлагали петь, читать стихи и рассказывать истории. Полученные ролики организаторы публикуют в социальных сетях. Видео-открытки будут появляться до окончания январских выходных.

- Поделиться своими улыбками, душевной теплотой, активностью и энергичным настроением – отличная идея в любое время года, особенно во время долгожданных зимних праздников, — рассказали в фонде «Старшее поколение».