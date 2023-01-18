В Тюмени ОКБ № 2 и 17-я поликлиника выплатят 230 тысяч рублей девочке с сахарным диабетом

В Тюмени ОКБ №2 и 17-я поликлиника выплатят 230 тысяч рублей девочке с сахарным диабетрм Фото: Татьяна Коркина

Ровно 230 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда выплатят городская поликлиника № 17 и областная клиническая больница № 2 пятилетней девочке. В 2019 году ребенку, которому на тот момент было два года и у которого болел живот, некачественно оказали медицинскую помощь, а именно несвоевременно диагностировали сахарный диабет и вовремя не начали лечить. Из-за этого ребенка экстренно госпитализировали, а потом лечили в стационаре.

Как сообщили в областной прокуратуре, в Ленинский районный суд Тюмени с иском к медучреждениям обратилась мама девочки, чтобы взыскать с них деньги.

– Гражданское дело рассмотрено с участием работника прокуратуры Ленинского АО г. Тюмени, который в соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступил в процесс и дал заключение об обоснованности предъявляемых требований, – рассказали в прокуратуре.

Суд вынес решение взыскать деньги с ответчиков, однако решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени ТСЖ выплатит сломавшей ногу женщине 179 тысяч рублей.