В Тюмени ТСЖ выплатит сломавшей ногу женщине 179 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени ТСЖ «Тройка» выплатит сломавшей ногу женщине 179 тысяч рублей. Инцидент произошел 27 декабря 2019 года.

Горожанка, подходя к своему автомобилю, припаркованному в проезде между домами на улице Фабричной, поскользнулась и упала. Она получила множественные переломы правой голени и перенесла операцию,

В октябре 2020 года пострадавшая обратилась в суд о возмещении морального вреда, расходов на лечение и убытков. Дело рассмотрели с участием работника прокуратуры, который дал заключение об удовлетворении требований истицы.

– В суде установили, что товарищество плохо убрало территорию. В итоге вынесено решение о взыскании с ответчика в пользу пострадавшей более 179 тысяч рублей, – рассказали обстоятельства дела в пресс-службе прокуратуры региона.

ТСЖ пыталось обжаловать судебное решение, но жалобу оставили без удовлетворения. Решение суда уже вступило в законную силу.