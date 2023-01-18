В поселке Андреевский Тюменского района ночью горели дом, гараж и автомобиль Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Пожар в жилом доме размерами 7х8 метров произошел сегодня, 18 января, в СНТ «Приозерное» в поселке Андреевский Тюменского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, на место прибыл пожарный расчет отдельного поста 129, который и начал тушить пожар.

Пожар в поселке Андреевский Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Огонь повредил жилой дом, гараж и автомобиль. Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Абатском районе проводится доследственная проверка по факту гибели женщины во время пожара. Тело 69-летней пенсионерки обнаружили 16 января в ходе тушения частного деревянного дома, расположенного на улице Центральной в деревне Логинова.