В Тюменской области 69-летняя пенсионерка заживо сгорела в собственном доме

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Абатском районе проводится доследственная проверка по факту гибели женщины во время пожара. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, тело 69-летней пенсионерки обнаружили 16 января в ходе тушения частного деревянного дома, расположенного на улице Центральной в деревне Логинова.

– По данному факту Ишимским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии. По ее результатам будет принято процессуальное решение, – прокомментировали в ведомстве.

На данный момент правоохранители уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, и назначили проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что в селе Викулово мужчина заживо сгорел в частном доме из-за непотушенной сигареты.