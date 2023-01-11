В Тюменской области мужчина заживо сгорел в частном доме из-за непотушенной сигареты Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

При пожаре на улице Новой в селе Викулово Тюменской области 11 января 2023 года погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Причиной трагедии стала непотушенная сигарета, из-за которой загорелся частный жилой дом.

Сообщение о возгорании поступило ночью около 2.30. Когда пожарные прибыли на место ЧП, они увидели открытое горение внутри дома. Специалисты звена газодымозащитной службы вынесли из дома мужчину, которого передали врачам скорой помощи. Однако медикам оставалось лишь констатировать смерть потерпевшего.

Через полчаса пожарные ликвидировали пожар на площади 18 квадратных метров. Всего с огнем боролись 5 человек и 2 единицы техники МЧС. Во время расследования отрабатываются все версии возникновения пожара, основная версия – неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Бержюжском районе при пожаре в деревянной одноэтажке заживо сгорели супруги-пенсионеры.