В Бержюжском районе при пожаре в деревянной одноэтажке заживо сгорели супруги-пенсионеры Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Два человека, 69-летний пенсионер и его 68-летняя жена, погибли при пожаре в селе Уктус Бердюжского района, который произошел накануне, 9 января 2023 года, в 22 часа в квартире деревянной одноэтажки на ул. Суворова.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, тела супругов обнаружили во время тушения пожара. Известно, что на телах не обнаружено признаков криминальной смерти.

По факту трагедии Голышмановский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. Следователи установят причины возгорания и условия, которые могли привести к трагедии. Однако вероятная причина уже установлена: неосторожное обращение с огнем.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили проведение судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о пожаре в Заречном микрорайоне Тюмени, где сгорели два автомобиля и гараж.