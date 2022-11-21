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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 4:54

В Заречном микрорайоне Тюмени сгорели два автомобиля и гараж

Пожар произошел в частном доме
Иван Литвинов
В Заречном микрорайоне Тюмени произошёл пожар

В Заречном микрорайоне Тюмени произошёл пожар

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Утром в тюменской Зареке произошёл пожар. Благодаря ясной погоде столб дыма был виден из центральных районов города.

Огонь уничтожил два автомобиля и гараж на территории частного дома.

В пресс-службе Управления МЧС по Тюменской области сообщили, что вызов поступил в 8.24.

Произошло возгорание надводных построек и двух автомобилей в доме № 44 на улице Береговой. В ликвидации пожара были задействованы 5 единиц техники и 19 человек личного состава. Площадь пожара – около 50 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о пожаре на ремонтно-механическом заводе.