В Тюмени горит ремонтно-механический завод

Фото: соцсети

В Тюмени в районе Дома обороны произошел пожар на Тюменском ремонтно-механическом заводе. По информации очевидцев горит хозяйственный корпус ремонтно-механического завода на Полевой улице, возле жилого комплекса «Олимпия». Тюменцы выкладывают фото с места происшествия в соцсети. На кадрах видно, что дым валит над кровлей здания. На месте работают пожарные.

Фото: соцсети

- На месте работает 11 единиц техники и 35 сотрудников. Пожар локализован, его площадь устанавливается. Предварительно, возгорание произошло в бытовом помещении. Никто не пострадал, - сообщили редакции в пресс-службе МЧС Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 21:02 мин. Пожар произошел на территории Тюменского ремонтно-механического завода по ул. Комбинатская, д. 46а. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, огонь успел повредить 40 квадратных метров в бытовом помещении.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Кстати, весной этого года уже горела крыша ремонтно-механического завода. В итоге огонь повредил помещение и крышу на площади более тысячи квадратных метров. Причиной возгорания дознаватели назвали короткое замыкание электропроводки.

Напомним, «Комсомольская правда-Тюмень» писала ранее о том, что в Тюмени загорелся Антипинский нефтеперерабатывающий завод. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.