В новогодние праздники тюменцы чаще всего ездили в Казахстан

Египет и ОАЭ - тоже в приоритете у тюменцев Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Специалисты МТС, используя сервис МТС Travel, проанализировали, как жители Тюменской области провели новогодние каникулы. Согласно полученным данным, одним из самых популярных мест отдыха традиционно стали термальные курорты.

В первой половине января 2023 года любители здорового образа жизни и wellness-туризма сгенерировали на территории минеральных источников на треть больше интернет-трафика, чем в аналогичный период прошлого года. Чаще всего для отдыха тюменцы выбирали термальные источники «Верхний бор, «Тюменский» и «ЛетоЛето».

Помимо термокурортов, в топ новогодних локаций вошла площадь 400-летия Тюмени, где работала резиденция Деда Мороза, набережная Туры в районе Масловского взвоза, а также торговые центры. В последних был зафиксирован всплеск мобильной активности пользователей.

Также аналитики зафиксировали, что большинство тюменцев отдали предпочтение краткосрочным поездкам в соседние регионы на один-два дня, а самым востребованным транспортом стал личный автомобиль.

В числе самых популярных регионов – Башкирия, Курганская, Свердловская и Челябинская области. Основными точками притяжения путешественников стали горнолыжные курорты, природные парки и заповедники.

В итоге область заняла третье место среди всех субъектов УрФО по количеству путешественников, выезжавших как за рубеж, так и по стране. Самыми популярными зарубежными странами для отдыха среди тюменцев стали Казахстан, ОАЭ, Турция, Египет и Белоруссия. При этом в Казахстан отправилось больше половины от всех путешествующих за границей, а турпоток во все пять стран-лидеров рейтинга составил более 80% от общего за рубеж. Одновременно с этим только 4% туристов посетили другие страны.

В целом количество россиян, выезжавших за рубеж на новогодние каникулы 2023 года, снизилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

– Большая часть тюменцев в новогодние праздники предпочла остаться дома, чтобы провести время с семьей. Родители с детьми активно организовывали культурный досуг, предпочитали офлайн- и онлайн-развлечения. На четверть вырос трафик в онлайн-кинотеатрах, активнее всего горожане интересовались кинофильмами с 5 по 8 января, меньше всего – 31 декабря и 1 января. По данным МТС Банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35 процентов выросли продажи билетов на концерты, на 18 процентов – в театры и на 12 процентов – в музеи. Также на 8 процентов увеличились продажи билетов в кино, – рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.