13-летяя девочка пострадала в ДТП на трассе Тюмень - Омск под Заводоуковском Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 119-м километре трассы Тюмень – Омск под Заводоуковском накануне, 17 января 2023 года, произошла авария, в которой пострадали два человека, в том числе 13-летняя девочка.

Авария под Заводоуковском 17 января 2023 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, здесь столкнулись автомобили «Мицубиси» и ВАЗ21112. По предварительным данным, иномарка выехала на встречку из-за лопнувшего переднего колеса. Во всяком случае, так объяснил 39-летний водитель.

В аварии травмы получили 13-летняя пассажирка «Мицубиси» и 64-летний водитель ВАЗа. Оба автомобиля раскидало по кюветам, движение на трассе было затруднено. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что годовалая девочка пострадала в ДТП на перекрестке Интернациональной и Восстания в Тюмени.