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НовостиПроисшествия17 января 2023 3:09

Годовалая девочка пострадала в ДТП на перекрестке Интернациональной и Восстания в Тюмени

Авария произошла 16 января 2023 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Годовалая девочка пострадала в ДТП на перекрестке Интернациональной и Восстания в Тюмени

Годовалая девочка пострадала в ДТП на перекрестке Интернациональной и Восстания в Тюмени

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени накануне, 16 января 2023 года, произошло ДТП на перекрестке улиц Интернациональной и Восстания. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, 32-летний водитель «Хонды» поворачивал на соседнюю дорогу и не пропустил второй автомобиль.

Авария на перекрестке Интернациональной и Восстания

Авария на перекрестке Интернациональной и Восстания

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В результате ДТП травмы получила годовалая девочка, пассажирка «Рено», которая ехала на заднем сиденье автомобиля в автокресле. После аварии ее доставили в больницу для обследования. По факту аварии проводится административная проверка.

ДТП 16 января 2023 в Тюмени

ДТП 16 января 2023 в Тюмени

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Госавтоинспекции напомнили, что нарушения правил проезда перекрестков являются одной из основных причин ДТП в Тюмени.

Авария в Тюмени 16 января 2023

Авария в Тюмени 16 января 2023

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области