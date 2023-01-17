Годовалая девочка пострадала в ДТП на перекрестке Интернациональной и Восстания в Тюмени Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени накануне, 16 января 2023 года, произошло ДТП на перекрестке улиц Интернациональной и Восстания. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, 32-летний водитель «Хонды» поворачивал на соседнюю дорогу и не пропустил второй автомобиль.

Авария на перекрестке Интернациональной и Восстания Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В результате ДТП травмы получила годовалая девочка, пассажирка «Рено», которая ехала на заднем сиденье автомобиля в автокресле. После аварии ее доставили в больницу для обследования. По факту аварии проводится административная проверка.

ДТП 16 января 2023 в Тюмени Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Госавтоинспекции напомнили, что нарушения правил проезда перекрестков являются одной из основных причин ДТП в Тюмени.