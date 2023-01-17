Врач тюменской скорой рассказал, кому можно, а кому нет окунаться в купель

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В преддверии праздника Крещение Господне врач тюменской скорой Олег Нестеров дал несколько советов верующим, которые планируют окунаться в купель. По его мнению, если есть хоть малейший намек на недомогание, или человек страдает хроническими заболеваниями, то рисковать здоровьем не стоит. В противном случае все может закончиться печально, вплоть до летального исхода.

Так, нельзя окунаться людям с гипертонией, сахарным диабетом, заболеваниями сердца и легких. Им нельзя подвергать организм перепадам температуры без консультации у врача.

Лучше всего, если перед Крещением желающие окунуться пройдут минимальное обследование: запись ЭКГ и измерение давления.

Если накануне погружения человек почувствовал себя плохо (головная боль, тошнота, слабость), то не стоит испытывать судьбу, так как купание может спровоцировать осложнения.

Для здорового человека эта процедура полезная: в момент погружения все сосуды резко сокращаются, а после выхода выделяются гормоны счастья. Но даже им необходимо соблюдать некоторые рекомендации: за два часа перед купанием нужно поесть и ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь.