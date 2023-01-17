На тюменского живодера, который изувечил голову собаке, завели уголовное дело

Центр помощи бездомным животным «ЖиВи».

Очередной вопиющий случай, связанный с жестоким обращением с животными, произошел в Тюмени. Не так давно в областной столице в мусорном баке с разрубленной головой был найден еле живой пес. Будет ли четвероногий жить полноценной жизнью, говорить пока рано, однако из-за произошедшего неравнодушные горожане подняли бунт и потребовали найти виновника, а также наказать по всей строгости.

Как рассказал корреспонденту «КП»–Тюмень» глава отдела информации и общественных связей УМВД Тюменской области Антон Каморников, в отношении 40-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Предварительно установлено, что мужчина, находясь дома, взял топор и нанес телесные повреждения псу, а после решил от него избавиться и вынес на мусорку.

В ведомстве также добавили, что в текущий момент ведутся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы.

Добавим, что четвероногого назвали Оскаром и пристроили в центр помощи бездомным животным «ЖиВи». Изувеченного пса лечат, и он даже делает первые успехи – самостоятельно справляет нужду и пытается есть с рук.

Напомним, ранее мы писали, что в Ханты-Мансийском автономном округе в прошлом году также произошел инцидент, потрясший многих неравнодушных жителей. В Нижневартовске изувер изнасиловал собаку, связал лапы и бросил умирать бедолагу в одном из заброшенных домов.