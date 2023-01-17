«Мостострой-11» займется реновацией в центре Тюмени

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Компания «Мостострой-11» победила в торгах на комплексное развитие территорий в районе улиц Минской, Киевской и Смоленской, обойдя сразу пять компаний. Соответствующая информация размещена на официальном сайте администрации Тюмени.

«Единственному участнику аукциона (АО «Мостострой-11») заключить договор о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская-Киевская города Тюмени по начальной цене предмета аукциона», – указано в конкурсной документации.

Сделать это компания должна в течение 30 дней со дня размещения документации о победителе.

За право заключения договора победитель конкурса заплатил 10 094 рубля. Максимальный срок КРТ составляет пять лет с даты заключения договора. Общая площадь территории, которая попадает под застройку, составляет 2,7 гектара.

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