В Тюмени под реновацию отдают пять участков с жилыми домами

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В Тюмени реализуются сразу три проекта комплексного развития территорий. Согласно постановлению, опубликованному администрацией города, под снос попадают 204 дома, 158 из которых – частные.

В общей сложности под будущую реновацию попадают сразу пять участков. Так, на Лесобазе это улицы Сахалинская, 2-я Сахалинская, Элеваторная, 2-я Элеваторная и Судостроителей. На Салаирском тракте – улица Туристская и небольшой участок на улице Клары Цеткин. Еще одна территория расположена в районе Московского тракта. Она включает в себя улицы Транспортную, 9 Января, Молодогвардейцев и Невскую. На них, к слову, находятся более 100 домов, 85 из которых – частные.

Предполагается, что под снос пойдут аварийные и неаварийные многоквартирники, частные дома, гаражи и другие строения. Затем на расчищенных площадках можно будет строить дома средней этажности, высотки и учреждения социальной инфраструктуры.

Предельный срок реализации проектов – восемь лет.