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НовостиЗдоровье17 января 2023 3:19

Жители Тюменской области от 50 лет и старше стали чаще заражаться ВИЧ-инфекцией

Объем таких случаев составил 19%
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Жители Тюменской области от 50 лет и старше стали чаще заражаться ВИЧ-инфекцией

Жители Тюменской области от 50 лет и старше стали чаще заражаться ВИЧ-инфекцией

Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюменской области старше 50 лет стали чаще заражаться ВИЧ. По словам главврача Центра профилактики и борьбы со СПИДом Владимира Романова, в 2022 году объем таких случаев составил 19% в структуре заболеваемости ВИЧ, тогда как годом ранее – 15,7%.

За год в регионе специалисты провели более 630 тысяч скрининговых исследований местных жителей на ВИЧ-инфекцию. Правда, заболеваемость в регионе снизилась почти на 5%, а ВИЧ-инфекция путем передачи через наркотики стала снижаться. Только 13,7% всех новых случаев ВИЧ-инфекции обусловлены употреблением опасных веществ.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что врачи отмечают, что в последнее время реже проявляют активность ВИЧ-диссиденты. Их активность заметно снизилась и в социальных сетях.