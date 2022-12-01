В Тюменской области снизилось количество заболеваний ВИЧ-инфекцией

В Тюменской области снижается уровень заболеваемости ВИЧ.

В Тюменской области пятый год снижается количество заражений ВИЧ. В регионе стабилизируется эпидемиологический процесс: на каждые 100 тысяч человек приходится 60,6 ВИЧ-инфицированных. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил главный врач центра профилактики и борьбы со СПИД Владимир Романов.

Говорить о смертности среди ВИЧ-инфицированных в настоящее время не имеет смысла. Медицинские препараты, которыми обеспечены все зарегистрированные больные, не просто сохраняют жизнь, но и позволяют жить так, словно у пациентов и вовсе нет инфекции.

- Если больной вовремя выявил заболевание, пришел и встал на учет, слушает рекомендации доктора и вовремя принимает необходимые лекарства, то он перестает быть заразным, - об этом пишет «Мегатюмень».

Врачи отмечают, что в последнее время реже проявляют активность ВИЧ-диссиденты. Их активность заметно снизилась и в социальных сетях.

По словам директора общественной организации «Поколение» Натальи Устюжаниной в регионе выявлены случаи, когда сдать анализ на ВИЧ требует от сотрудников руководство компаний по установке пластиковых окон. В случае, если сотрудники таких справок не приносят — то могут лишиться работы. А те, кто знает о своём положительном ВИЧ-статусе скрывают это, понимая, что их могут уволить.

Сдать анализ на ВИЧ-инфекцию в Центре профилактики и борьбы со СПИД можно по адресам:

г. Тюмень, ул. Курортная, 28, тел: 8 3452 27-66-89, (пн-чт с 08:00 - 15:00, пт.: с 08:00 до 12:00)

г. Тобольск, ул. Красноармейская, 4, тел: 8 (3456) 26-41-19, 26-40-82,

г. Ишим, ул. Пономарева, 6, тел: (34551) 5-16-81.

Горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в Тюменской области: 8 9199 444 207.