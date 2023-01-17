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НовостиПроисшествия17 января 2023 1:57

Прокурор Владислав Московских проконтролирует расследование ДТП в Тюмени, в котором погибли отец и дочь

Трагедия произошла 16 января
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Прокурор Владислав Московских проконтролирует расследование ДТП в Тюмени, в котором погибли день и дочь

Прокурор Владислав Московских проконтролирует расследование ДТП в Тюмени, в котором погибли день и дочь

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль результаты процессуальной проверки по факту ДТП, которое произошло накануне, 16 января, на 70-м километре автодороги Тюмень – Омск в Ялуторовском районе. Напомним, на этом месте 60-летний водитель «Лады Калина» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «КИА Рио».

В результате аварии водитель отечественной легковушки и его 32-летняя дочь погибли, вдова мужчины и ещё двое пострадавших находятся в больнице.

Напомним, из-за ДТП движение на трассе частично ограничили и организовали в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях.