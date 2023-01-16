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НовостиПроисшествия16 января 2023 4:38

На трассе Тюмень – Омск в жутком ДТП погибли 60-летний водитель и его 32-летняя дочь

Движение происходит в реверсивном режиме
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
На трассе Тюмень - Омск в жутком ДТП погибли 60-летний водитель и его 32-летняя дочь

На трассе Тюмень - Омск в жутком ДТП погибли 60-летний водитель и его 32-летняя дочь

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 70-м километре федеральной трассы Тюмень – Омск в Ялуторовском районе Тюменской области в страшном ДТП погибли 60-летний водитель и его 32-летняя дочь. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, здесь столкнулись автомобили «Лада-Калина» и «КИА-Рио». Погибшие находились в «Ладе», ещё одна пассажирка «Лады», жена водителя, и 33-летний водитель «КИА» находятся в больнице».

Авария в Ялуторовском районе 16 января 2023

Авария в Ялуторовском районе 16 января 2023

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В связи с ДТП движение на трассе частично ограничено и организовано в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях. Движение контролируют автоинспекторы.

Причины трагедии выясняют сотрудники ГИБДД.