В Ишиме пенсионер на легковушке застрял в кювете Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Ишиме сотрудники Госавтоинспекции помогли пенсионеру, машину которого занесло в кювет. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Оказалось, что 67-летний пенсионер вместе с женой поехали в больницу, но на повороте автомобиль занесло. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с неравнодушными жителями Ишима вытащили машину из кювета. К счастью, в момент происшествия никто не пострадал, но водителю порекомендовали быть внимательнее на скользких дорогах, а также выбирать скорость с учетом погодных и дорожных условий.

Напомним, мы писали ранее о том, что пьяный тюменец стащил ключи от автомобиля у своего приятеля и отправился кататься по городу.