В Тюмени сильный ветер разрушил остановку у драмтеатра

Фото: Арсен Акимов

Сильнейший ветер, разбушевавшийся сегодня в областном центре, снес остановку «Площадь 400-летия Тюмени», расположенную у драмтеатра. Фото разрушенного павильона появилось ранним утром в соцсетях.

«С утра увидел, как остановка превратилась в карточный домик, хорошо, что не было никого. Эх, берут большие деньги, а халтурят вовсю. Берегите себя», – написал Арсен Акимов в паблике «ЧС Тюмень».

На фото видно, что уцелевшей осталась лишь стена с афишей, всё остальное, включая крышу, валялось на снегу. Досталось и столбу с расписанием автобусов: он заметно накренился. Уцелела лишь мусорка.

Фото: Арсен Акимов

В данный момент на месте работает бригада специалистов. Они уже практически собрали конструкцию заново и завершили работы.

Напоминаем, что сегодня, 16 января, по прогнозам областного МЧС, в Тюмени дует юго-западный ветер, скорость которого достигает 11 м/с.