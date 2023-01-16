В Тюмени 16 января 2023 потеплеет до -4 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 16 января 2023, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13 C, днём -4…-9 C.

Погода в Тюмени 16 января 2023 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 16 января (3 января) празднуют Гордеев день, в честь мученика Гордия, который в 320 году подвергся пыткам за защиту христиан. В этот день крестьяне верили, что голодные ведьмы возвращаются с гуляний и доят коров так сильно, что те погибают. Поэтому над воротами привязывали сальную свечу и просили домового присмотреть за скотиной.

В Гордеев день нельзя хвастаться добром, здоровьем и детьми, иначе все это можно было потерять. А ещё погода в этот день показывала, каким будет март. Если по небу плыли белые облака, скорее всего, скоро будет вьюга.