Житель Тюмени проведет почти три года в тюрьме за фиктивную регистрацию иностранцев Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя, который признан виновным в девяти эпизодах фиктивной постановки на учет иностранца по месту пребывания в РФ. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Суд установил, что в мае 2021 года обвиняемый подписал и предоставил в МФЦ уведомления о прибытии 23 иностранцев в квартиру в Тюмени, принадлежащую его матери. Хотя на самом деле жилище он им не предоставил, а собирался организовать из них строительную бригаду.

С учетом позиции государственного обвинителя и имеющихся у подсудимого судимостей, суд назначил ему наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», тюменка выплатит 120 тысяч рублей штрафа за фиктивную регистрацию мигрантов.