2019-05-29T13:06:36+03:00
Происшествия

Тюменка выплатит 120 тысяч рублей штрафа за фиктивную регистрацию мигрантов

Мировой судья вынес приговор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменка выплатит 120 тысяч рублей штрафа за фиктивную регистрацию мигрантовТюменка выплатит 120 тысяч рублей штрафа за фиктивную регистрацию мигрантов
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 48-летней тюменки, которая признана виновной в фиктивной постановке на учёт иностранца по месту пребывания в жилом помещении в РФ.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, с 4 июля по 9 октября 2018 женщина поставила на учёт в своей квартире 15 мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. При этом она не собиралась предоставлять иностранцам жильё для проживания.

Отмечается, что под фиктивной постановкой на учет иностранцев по месту пребывания в жилых помещениях в РФ понимается постановка их на учет без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для проживания.

В качестве наказания женщина получила штраф в размере 12- тыс. рублей в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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