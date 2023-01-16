В Тюмени и Тобольске массово эвакуировали школы и университеты, включая аграрный институт

Очередная волна «минирований» добралась до Тюмени и Тобольска. По данным пользователей соцсетей, с утра эвакуировали студентов и преподавателей Государственного аграрного университета Северного Зауралья и нескольких учебных заведений Тобольска. Например, из педагогического института, рядом с которым дежурили скорая, полиция и Росгвардия. Такая же картина наблюдается и у школ под номерами 9 и 14.

В Тюмени эвакуировали все учебные корпуса в студгородке, сообщили тюменцы в социальных сетях.

Силовые ведомства пока никак не прокомментировали происшествие, официальные комментарии ожидаются.

Напомним, в 2022 году в январе школы Тюмени экстренно эвакуировали четыре раза за месяц.