В Тюменской области пьяный мужчина жестоко изрезал ножом сына сожительницы Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Заводоуковске возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Заводоуковского района, который подозревается в убийстве. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, суд удовлетворил ходатайство следствия – отправить мужчину в СИЗО.

По данным следователей, вечером 13 января 2023 обвиняемый находился в своем частном доме в селе Горюнова Заводоуковского района. Там он пил алкоголь вместе со своей сожительницей и ее 27-летним сыном. Во время застолья мужчины поругались, и тогда злоумышленник схватил нож и 6 раз пырнул им в грудь и живот пасынка. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили комплекс экспертиз.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени пожилой мужчина сознался в убийстве внука бывшей сожительницы.