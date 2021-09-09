В Тюмени пожилой мужчина сознался в убийстве внука бывшей сожительницы. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя областной столицы. Мужчину обвиняют в убийстве.

Преступление произошло 4 июля 2021 года вечером в одном из домов на улице Хлебной. Здесь между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. Пьяный злоумышленник вооружился кухонным ножом и ударил им в грудь 25-летнему внуку своей бывшей сожительницы.

– От полученных травм мужчина через непродолжительное время скончался. Обвиняемый свою причастность к совершению преступления признал в полном объёме, дал подробные показания об обстоятельствах убийства, – рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

В настоящее время следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.