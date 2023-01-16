В Тюменской области за неделю произошло 52 пожара Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за неделю с 9 по 15 января 2023 года произошло 52 техногенных пожара, в которых спасли двух человек. 34 раза спасатели приезжали для ликвидации последствий ДТП, ещё 41 раз – на помощь населению.

БДИ!

Жителям и гостям Тюменской области напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Если вы обнаружили пожар, немедленно сообщите об этом по телефону экстренных служб 112. Лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, могут привлечь к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени спасатели эвакуировали из горящей квартиры на Московском тракте мужчину и женщину.