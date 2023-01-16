В Тюмени спасатели эвакуировали из горящей квартиры на Московском тракте мужчину и женщину Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

На Московском тракте в Тюмени в девятиэтажке № 169 около 1.30 произошел пожар в квартире на пятом этаже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, на вызов приехали 13 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и 4 единицы спецтехники.

Обитатели пятого этажа оказались отрезанными от путей эвакуации. Выбежав на балкон, мужчина и женщина кричали о помощи. Старший прапорщик внутренней службы Александр Пенкин и сержанты внутренней службы Дмитрий Утробин и Богдан Решетников, ни секунды не задумываясь, бросились спасать людей. С помощью бензореза они убрали дверь и зашли в квартиру, где уже распространился едкий дым, а высокая температура угрожала жизни людей.

Благодаря спасательным устройствам пожарные вывели жильцов из горящей квартиры и передали медикам. По предварительным данным, причиной ночного пожара стало короткое замыкание.