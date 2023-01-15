Где купаться на Крещение - 2023 в Уватском районе Фото: Вадим Бегун

В Уватском районе на Крещение – 2023 обустроят четыре купели: в Увате, Демьянском, Демьянке и Туртасе. Как сообщили в районной администрации, купели оборудуют в соответствии с требованиями безопасности и с учетами результатов проведенного контроля качества воды.

По словам главы Уватского района Вячеслава Елизарова, на улице будет не очень холодно, во всяком случае, пока прогнозы благоприятные.

- Настоящие морозы пришлись на новогодние праздники и здесь надо отдать должное всем нашим службам, благодаря которым практически все запланированные мероприятия состоялись, существенных сбоев в обеспечении жизнедеятельности наших сел и деревень не допущено, - отметил Вячеслав Елизаров.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, где искупаться на Крещение в Тюмени в 2023 году, какая будет погода и что нужно знать.