В Тюменской области с января по октябрь 2022 года поженились 10,4 тысячи влюбленных пар Фото: Татьяна Коркина

С января по декабрь 2022 года Тюменская область заняла третье место по количеству сыгранных свадеб в Уральском федеральном округе. Об этом пишет «Вслух.ру» со ссылкой на данные Росстата.

В России за 10 месяцев зарегистрировано 868,7 тысяч бракосочетаний, в т.ч. 78,8 тысяч в УрФО. В Свердловской области сыграли свадьбу почти 28 тысяч пар, в Челябинской – 20,5 тысяч пар. В Тюменской области состоялось 10,4 тысячи церемоний, на 67 меньше – в Югре. В Курганской области отношения узаконили 4,2 тысячи пар, в ЯНАО – 3,4 тысячи.

В 2021 году свадеб было куда меньше: в УрФО свадьбы сыграли 71,6 тысяч пар, в Тюменской области – 9,3 тысячи пар. В расчете на 1000 человек населения Тюменская область – в лидерах среди регионов УрФО: на каждую тысячу жителей было 8 бракосочетаний. В Свердловской области – 7,9, в ХМАО и ЯНАО – по 7,3.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени новоиспеченные супруги развелись на второй день после свадьбы.