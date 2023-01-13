Совместная жизнь невозможна: в Тюмени новоиспеченные супруги развелись на второй день после свадьбы

В Тюмени новоиспеченные супруги развелись на второй день после свадьбы Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Самый короткий по продолжительности брак недавно расторгли в Тюмени. На второй день после свадьбы «счастливая» 42-летняя невеста подала заявление о разводе в мировой суд Калининского судебного района. Дело в том, что сразу же после заключения брака дама столкнулась с «непреодолимыми разногласиями во взглядах с супругом и его поведением, угрожающим ее психическому здоровью».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, заявительница после заключения брака поняла, что «совместная жизнь с ответчиком невозможна». Разумеется, за два дня супруги не успели завести общее хозяйство, ведь новоиспеченные муж и жена даже вместе не жили. Придя в суд, супруга попросила не давать ей срок на примирение, однако ее 44-летний муж воспротивился расторжению брака и уклонился от подачи совместного заявления.

Правда, супругов все-таки развели. И сейчас, казалось бы, счастливые в день свадьбы, они ищут новых спутников жизни.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени 92-летняя пенсионерка сыграла свадьбу с 70-летним женихом. На церемонии были поцелуи и свадебный букет. По мнению Раисы Ивановны, «вдвоем гораздо легче и веселее!». Правда, брак вскоре дал трещину: новоиспеченный муж укатил в Краснодарский край за новой любовью, а Раиса Степанова ждет уже нового ухажера.