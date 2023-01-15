В Голышманово старшеклассники проводят «Классные встречи РДШ» с интересными людьми

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В Голышмановском округе с 2019 года, в рамках нацпроекта «Образование», активно проходят «Классные встречи РДШ» (Российского движения школьников, - прим. ред.). Ребята провели уже сотни встреч с интересными людьми, специалистами из разных сфер деятельности организации в школах и в молодежном центре.

По словам активистки движения Яны Степановой, она с удовольствием участвует в проекте в качестве организатора и слушателя. Девушке интересно и задавать вопросы гостю, и заниматься подготовкой встречи.

Как отметила руководитель окружного штаба «Российского движения школьников» Елены Вороновой, «Классные встречи» дают ребятам возможность познакомиться с разными профессиями.

- Это шанс пообщаться с деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, общественными деятелями и известными личностями современности, - отметила Елена Воронова.

На днях в голышмановской школе №1 старшеклассники встретились с курсантом Омской Академии МВД РФ Дарьей Колещатовой. Она рассказала о жизни курсантов и о том, какие условия нужны для поступления в академию.

Большой плюс «Классных встреч» - неформальное общение, новые знакомства и мотивирующие истории, сообщает «Мегатюмень».