Тюменские школы, построенные по нацпроекту, тиражируют по всей стране Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Сразу 31 объект Тюменской области, в числе которых детсады, школы, дома культуры, спортивные учреждения и здания МФЦ, включены в реестр экономически эффективной проектной документации. Как сообщили в Главном управлении строительства региона, Минстрой РФ оценил эти проекты и порекомендовал для тиражирования по всей стране.

Одним из таких проектов является проект школы на 1,2 тысячи учебных мест. Первая подобная школа появилась в 2018 году в микрорайоне Ямальский-2. Позже, в 2019 и 2020 годах, подобные школы построили в Тобольске и в Тюмени – на улице Бориса Житкова и в Заречном микрорайоне. Этот проект – своеобразный модуль, который позволяет сохранить средний общественный блок с помещениями столовой, спортзала и актового зала.

По нацпроекту «Образование» сейчас строятся три такие школы в Тюмени: в районе ул. Николая Зелинского, в ЖК «Звездный городок» и в районе Комсомольского сквера. Кроме того, такая же школа откроется в Североморске Мурманской области. С администрацией региона правительство Тюменской области заключило контракт о предоставлении безвозмездной лицензии на использование проектной документации.

В общей сложности правительство региона заключило 8 договоров на использование проектной документации. По проектам Тюменской области построят детский сад в Тольятти, школу в Талице Свердловской области, бассей в Североморске и Кемерово, спорткомплекс в Кандалакше и Коми.