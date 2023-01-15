В Тобольской больнице №3 формируют индивидуальную программу реабилитации пациентов Фото: Татьяна Коркина

Широкий комплекс реабилитационных мероприятий для больных с артериальной гипертонией, бронхиальной астмой и для пациентов, перенесших ковид и пневмонию стал доступен в отделении реабилитации тобольской областной больницы №3.

Как отметила заведующая реабилитационным отделением Наталья Усольцева, врачи осматривают состояние здоровья пациента в комплексе. Комиссия, куда входят врачи разных специальностей, определяют причины возникновения заболевания. Это может быть нарушение психо-эмоционального состояния пациента после перенесенной «короны» (с такими работает психолог). С переболевшими, у которых нарушен глотательный рефлекс или появился «ком в горле», работает логопед.

- Основываясь на собранной информации, мы формируем индивидуальную программу реабилитации для конкретного пациента, - отметила Наталья Усольцева.

После первичного приема врач-терапевт ежедневно контролирует переносимость процедур и лекарств, следит за основными показателями здоровья, корректируя лечение и отслеживания протекание диагнозов.

В среднем за месяц по терапевтическому профилю в отделении проходят реабилитацию около 30 человек.