Тюменский центр реабилитации открыл свою школу на YouTube

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На YouTube-канале Тюменского областного центра реабилитации инвалидов открылся проект, помогающий обучить членов семей, где есть люди с ограниченными возможностями, основным приемам реабилитации и поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе департамента соцразвития.

Проект «Школы реабилитации и ухода» подготовлен сотрудниками центра: неврологом, педиатром, врачом ЛФК, логопедами, психологами, инструкторами по адаптивной физической культуре и специалистами по реабилитации.

Каждая лекция - отдельная актуальная тема, содержащая рекомендации практикующих специалистов по уходу, развитию или реабилитации инвалидов, включая детей.

Занятия на канале будут появляться каждую неделю. Ознакомиться с первым уроком можно уже сейчас, он адресован родителям детей с нарушениями речи: «Молчун или говорун. Механизмы запуска речи, советы логопеда для занятий в домашних условиях». Смотреть видеоролики можно в любое удобное время, с любого устройства и совершенно бесплатно.