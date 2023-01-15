На трассе Курган - Тюмень в ДТП погиб 34-летний водитель «Хендэ» Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Житель Исетского района, 34-летний водитель «Хендэ» погиб в смертельной аварии на федеральной автодороге трассы Курган – Тюмень. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, на 132-м километре трассы столкнулись «Хендэ» и «Фольксваген». От удара один из автомобилей задел ассенизаторскую машину «ЗИЛ».

Авария в Исетском районе Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Водителя «Фольсквагена» госпитализировали в больницу.

Отметим, что из-за ДТП на месте аварии ограничено движение, которое организовано в реверсивном режиме. Проход автомобилей регулируют автоинспекторы.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», перед Новым годом в Тюменской области столкнулись легковушка и автобус: погибли четыре человека, включая 17-летнего подростка.