Врачи тюменского Медгорода обнаружили рак у пациентки во время профилактического осмотра Фото: Татьяна Коркина

Тюменский врач ультразвуковой диагностики тюменского Медгорода рассказала, насколько необходимо ультразвуковое обследование, чтобы обнаружить злокачественную опухоль.

Вот реальный пример. Два года назад тюменка прошла маммографическое исследование, после которого у нее нашли фиброаденому. Женщину отправили на дообследование в Медицинский город, где врач Анастасия Щербакова нашла у пациентки ещё одно новообразование. По результатам исследований у женщины обнаружили рак молочной железы. Благодаря успешному курсу химиотерапии и хирургическому лечению пациентка осталась жива и сейчас находится под наблюдением врачей (но дома).

По словам заведующего отделением УЗИ и функциональной диагностики Медгорода Дмитрия Нохрина, абсолютно точного и единственного метода диагностики злокачественных образований пока не существует. У каждого метода есть свою плюсы и минусы, однако все методы прекрасно дополняют друг друга.

- УЗИ - достаточно информативное дополнение ко всем существующим методам диагностики, в том числе к маммографии. Иногда этот метод исследования выступает первой линией диагностики, ведь метод УЗИ не оказывает лучевой нагрузки на пациента и практически безопасен для здоровья, благодаря чему может использоваться часто, - говорит Дмитрий.

Врачи советуют регулярно проходить исследование молочной железы, органов малого таза, брюшной полости, сердца и других органов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что в Медицинском городе рак молочной и предстательной желез лечат уникальным линейным ускорителем.