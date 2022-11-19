В Медицинском городе рак молочной и предстательной желез лечат уникальным линейным ускорителем Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Технический парк Медицинского города пополнился высокоточным линейным ускорителем Halcyon, который используют для лечения онкогинекологического рака, рака предстательной железы, молочной железы, головы и шеи. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, аппарат выполняет сложные высокоточные методы лучевой терапии, которые приводят к излечению от онкозаболеваний.

Аппарат работает с июня 2022 года, и за это время лечение прошли более 200 пациентов. Лечение ускорителем не вызывает дискомфорта, занимает около пяти минут, и не взывает дискомфорта, благодаря низкому уровню шума, комфортному процедурному столу и приглушенному свету. Излучение воздействует только на определенную часть тела, так как направляется с нескольких сторон и под разными углами. Курс занимает от 1 дня до 1,5 месяцев, в зависимости от особенностей заболевания, дозы и применяемого метода облучения.

По словам заведующей радиотерапевтическим отделением №1 Медицинского города Татьяны Григоренко, во время процедуры в режиме онлайн врачи могут отследить, в каком положении находится поврежденный орган.

- Это дает возможность попасть в нужное место с точностью до миллиметра, не задев здоровые ткани, - отметила Татьяна Григоренко.