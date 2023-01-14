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НовостиОбщество14 января 2023 12:14

В Тюмени у новой школы №56 в Ново-Патрушево увеличат количество парковочных мест

Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук
Марина Прохорова
Фото: Руслан Кухарук, соцсети

Фото: Руслан Кухарук, соцсети

Вблизи школы №56, которую на днях открыли в Ново-Патрушево, увеличат количество парковочных мест. Об этом сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук, подводя итоги недели.

Данное решение связано с тем, что открытие образовательного учреждения отрительно повлияло на дорожную ситуацию в данном районе. Тюменцев волновали вопросы, связанные с парковкой машин, подъезжающих к школе. По словам горожан, транспорт оставляют даже в карманах автобусных остановок.

- Управа Восточного административного округа вместе с сотрудниками ГИБДД взяли этот вопрос в проработку. Экипаж Госавтоинспекции проводит дежурства в пиковые моменты, когда к объекту образования приезжает много машин, - сказал Руслан Кухарук.

Изначально открытие школы было запланировано на март 2023 года. Однако строители завершили работу раньше срока, поэтому учреждение заработало сразу после новогодних праздников.