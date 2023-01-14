Врач предостерегла тюменцев, имеющих проблемы со здоровьем, о последствиях окунания в купель

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На следующей неделе все православные верующие отмечают Крещение Господне. В преддверии надвигающегося праздника в Тюменской области уже готовят несколько мест для окунания в проруби.

Однако медики напоминают, чтобы уверенно окунаться в прорубь, необходимо круглогодичное закаливание. Тогда крещенская купель не станет шоковым испытанием для организма.

- Как врач я отношусь к традиции окунания в прорубь во время Крещения с осторожностью. Мало кто из нас может считать себя абсолютно здоровым. Даже у молодых и крепких людей после контакта с ледяной водой нередко возникает головная боль, головокружение, повышение давления. Поэтому о необходимости окунания обязательно нужно задуматься тем, у кого есть хронические заболевания - сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем, урологические или гинекологические патологии, онкологические заболевания. Как известно, людям с хроническими заболеваниями священнослужители дают послабления при соблюдении постов или других духовных обрядов. Поэтому окунание в прорубь можно заменить ополаскиванием лица и рук, - сказала заведующая отделением профилактики ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 3» Елена Захарова.

Также медик рекомендует отказаться от погружения в ледяную воду лицам старше 60 лет, родителям грудных младенцев и детям до трех лет - ведь малыши не смогут пожаловаться на симптомы спазмов сосудов.

Если после погружения началась резкая боль в грудной клетке, сильное сердцебиение, потливость и слабость, нужно немедленно обратиться за медпомощью. В специально организованных крещенских купелях всегда есть дежурные медработники.

Но лучше всего пройти перед праздником диспансеризацию, чтоб получить реальную картину своего физического состояния, сообщает «Тюменская область сегодня».